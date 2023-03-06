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Чалов о шансах ЦСКА на победу в РПЛ: «Будем реалистами: первое место далеко. Поборемся за медали»

Чалов о шансах ЦСКА на победу в РПЛ: «Будем реалистами: первое место далеко. Поборемся за медали»

Федор Чалов считает, что у ЦСКА нет шансов не победу в Мир РПЛ. Вчера ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

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