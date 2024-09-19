Яйца замедлили годовую инфляцию в Новосибирской области до 9,6%

В августе годовая инфляция в Новосибирской области снизилась до 9,6% после 9,9% в июле. О том, почему цены росли медленнее и когда инфляция вернется к цели, в комментарии первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой: «В августе расширилось предложение некоторых товаров и услуг на региональном рынке.