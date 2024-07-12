Депутат объяснил, что скручивание пробега - это прямой путь к авариям

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от партии «Единая Россия» Анатолий Выборный попросил главу Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева ввести наказание за измененный показатель пробега на автомобилях.
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