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Станция «Октябрьская» на кольцевой линии метро до 21 декабря утром будет работать только на выход

Станция «Октябрьская» на кольцевой линии метро до 21 декабря утром будет работать только на выход

Ограничения связаны с ремонтом эскалатора.В связи с ремонтом эскалатора станция «Октябрьская» на кольцевой линии московского метро (выходы № 1-2) по утрам до 21 декабря будет работать только на выход, сообщает тг-канал Дептранс.

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