Станция «Октябрьская» на кольцевой линии метро до 21 декабря утром будет работать только на выход

Ограничения связаны с ремонтом эскалатора.В связи с ремонтом эскалатора станция «Октябрьская» на кольцевой линии московского метро (выходы № 1-2) по утрам до 21 декабря будет работать только на выход, сообщает тг-канал Дептранс.
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