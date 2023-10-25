Станция «Октябрьская» на кольцевой линии метро до 21 декабря утром будет работать только на выход

Ограничения связаны с ремонтом эскалатора.В связи с ремонтом эскалатора станция «Октябрьская» на кольцевой линии московского метро (выходы № 1-2) по утрам до 21 декабря будет работать только на выход, сообщает тг-канал Дептранс.