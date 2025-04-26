Студентка Симферопольского политехнического колледжа завоевала золотую медаль конкурса «Профессионалы»

Студентка Симферопольского политехнического колледжа Ангелина Афанасьева завоевала золотую медаль на итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Виноделие».
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