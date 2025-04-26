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Крымская газета

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Студентка Симферопольского политехнического колледжа завоевала золотую медаль конкурса «Профессионалы»

Студентка Симферопольского политехнического колледжа завоевала золотую медаль конкурса «Профессионалы»

Студентка Симферопольского политехнического колледжа Ангелина Афанасьева завоевала золотую медаль на итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Виноделие».

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