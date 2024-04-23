В МВД России призвали оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников

Необходимо организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним, заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка Светлана Ушакова.
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