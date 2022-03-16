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Подрядчик из Москвы приговорена к сроку за махинации с обувью для астраханских детей-инвалидов

Жительница столицы признана виновной в покушении на мошенничество. Дело было так. Московский подрядчик и Астраханский региональный Фонд социального страхования заключили госконтракт на обеспечение в 2020 году ортопедической обувью детей-инвалидов.

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