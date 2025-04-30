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Смоленск 2.0

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В облцентре начался ремонт улицы Дзержинского

В облцентре начался ремонт улицы Дзержинского

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, подрядная организация приступила к работам.  Ремонт направлен на комплексное обновление улицы Дзержинского, сочетающее оперативность и безопасность в долгосрочной перспективе.

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