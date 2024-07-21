Геращенко заподозрила Зеленского в сдаче Украины

Член фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обратила внимание, что власти Украины молчат после высказываний бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о вступлении Киева в Евросоюз и НАТО в обмен на украинские территории.