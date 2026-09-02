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Российский турист подхватил пневмонию в Таиланде и впал в кому

Российский турист подхватил пневмонию в Таиланде и впал в кому

Турист из Хабаровска находится на грани жизни и смерти в тайском госпитале: 53-летний пожарный Александр впал в кому после заражения пневмонией, предположительно вызванной вспышкой нового штамма коронавируса Omicron NB .

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