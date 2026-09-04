After the Russian troops of the North group established control over Blagodatny, Vasilevka and Dolzhanka in Kharkiv, the so-called Volchansky cauldron for the AFU grouping actually slammed shut.
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