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The Eurasia Daily news agency

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Military expert: the AFU grouping landed in the Volchansky cauldron, "Azov"* did not help

Military expert: the AFU grouping landed in the Volchansky cauldron, "Azov"* did not help

After the Russian troops of the North group established control over Blagodatny, Vasilevka and Dolzhanka in Kharkiv, the so-called Volchansky cauldron for the AFU grouping actually slammed shut.

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