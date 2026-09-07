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Песков: артиллерийский дивизион Норвегии на границе является угрозой для РФ

Песков: артиллерийский дивизион Норвегии на границе является угрозой для РФ

Россия расценивает усиление военного присутствия Норвегии у своих границ как угрозу безопасности и принимает дополнительные меры для защиты, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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