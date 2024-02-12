Главу Пентагона Остина поместили в отделение интенсивной терапии для наблюдения

После проведения ряда анализов и обследований главу Пентагона Ллойда Остина перевели в отделение интенсивной терапии для наблюдения, когда его выпишут — пока неизвестно, сообщили в ведомстве со ссылкой на врачей.
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