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Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» примет «Мегу», «Цедевита Олимпия» сыграет с «Дубаем»

Черногорская «Будучность» (1) встретится с сербской «Мегой» (8), «Дубай» (3) примет словенскую «Цедевиту Олимпию» (6).

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