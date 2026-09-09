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Взрывы прогремели ночью в Киеве, Харькове и Николаеве

Взрывы прогремели ночью в Киеве, Харькове и Николаеве

На Украине ночью 9 сентября взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Николаеве. Об этом сообщили местные СМИ.

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