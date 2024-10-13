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Федеральный канал расскажет о руинированных чудесах архитектуры Орловской области

Федеральный канал расскажет о руинированных чудесах архитектуры Орловской области

На днях в Орловскую область приехала съёмочная группа федерального канала «Культура». На Орловщине снимали сразу несколько сюжетов для программы «Новости культуры», каждый из которых посвящён уникальным и старинным объектам региона, давно требующим к себе внимания.

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