Архитекторы завершили работу над концепцией парка 300-летия Барнаула

Презентация концепции должна пройти в ближайшее время Архитекторы закончили работу над концепцией так называемого парка 300-летия Барнаула, который начнут создавать на месте пустыря за торговым центром "Европа" уже в следующем, 2025 году.
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