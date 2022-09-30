"Би-2" перед концертом в Казахстане признались, почему не хотя ни с кем сотрудничать

Группа "Би-2" накануне вечером выступила в Астане. Перед концертом Лёва и Шура пообщались с прессой. Они рассказали о том, как дружили с Байгали, признались, что творчество Скриптоника "прям очень интересно", но записывать с ним трэк не собираются.