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Крымская газета

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Потеря слуха, гнойный отит и «взрыв в голове»: чем может обернуться привычка ходить в наушниках

Потеря слуха, гнойный отит и «взрыв в голове»: чем может обернуться привычка ходить в наушниках

Наушники давно перестали быть устройством исключительно для музыки. В них смотрят фильмы и сериалы, играют, слушают подкасты, работают, разговаривают по телефону, ходят по улице и даже засыпают.

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