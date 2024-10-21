Аэропорты России могут разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

Для реализации этой инициативы необходимо внести изменения в федеральные авиационные правила.Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила закрепить на законодательном уровне возможность для пассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах.