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Царьград

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Аэропорты России могут разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

Аэропорты России могут разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

Для реализации этой инициативы необходимо внести изменения в федеральные авиационные правила.Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила закрепить на законодательном уровне возможность для пассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах.

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