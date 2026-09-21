После съемок "Битвы моторов" в Петербурге может появиться улица Нагеля

В Санкт-Петербурге заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга», директора телеканала ТНТ Тины Канделаки может появиться улица памяти одного из пионеров российского автоспорта Андрея Нагеля.
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