Сейчас! После трагедии в Черногории собрали Совет нацбезопасности: в стране готовят реформу полиции

На заседании планируется обсудить несколько инициатив, включая: - проведение операций в масштабах всей страны для выявления и изъятия нелегального оружия; - запуск конкурса по набору новых сотрудников в полицию; - необходимость разработки нового закона, регулирующего оборот оружия.