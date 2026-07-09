В каждом рассвете над горами, в каждой волне Черного моря — дыхание нашей великой Родины. Мы живем в России, и это звучит гордо.
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В каждом рассвете над горами, в каждой волне Черного моря — дыхание нашей великой Родины. Мы живем в России, и это звучит гордо.