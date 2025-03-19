Бродячая собака покусала школьника – муниципальное учреждение заплатит 10 тысяч рублей

15-летний подросток возвращался из школы, когда на него напала беспризорная собака. По иску прокурора с Центра муниципальных услуг Мошковского района в пользу несовершеннолетнего взысканы 10 тысяч рублей.
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