Глава ведомства поручил повторно возбудить уголовное дело по обращению жителей Волгоградской области о нарушении их прав

В своем повторном обращении, распространенном в СМИ, жители города Волгограда просят Председателя СК России принять меры в связи с неправомерными действиям по застройке берега реки Волги в районе улицы Степана Разина в городе Волгограде.
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