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Тот, кто не предал и не продал

Тот, кто не предал и не продал

  После распада СССР в России было лишь два государственных деятеля, чья политика стабильно имела бы поддержку абсолютного большинства народа, — и одного из них нет с нами уже девять лет.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;&quot;Тот, кто не предал и не продал&quot;&quot;...(да, евреев он не предавал) ======== Вот только помнить!!! бы надобно!..... как во время ГЕНСЕКпада, по указанию Андропова, Примаков, (и ещё один подполковник), &quot;прорубили окно&quot; в Израиль... (за спиной правительства и политбюро)... через который и хлынул в Россию, поток Моссада и ЦРУ... ИТОГ... 90-тые!... 93-ий... и ещё десятилетие вакханалии!... уничтожения РОССИИ и КОРЕННОГО народа России и РУССКИХ.
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