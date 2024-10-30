Алексей Тан

""Тот, кто не предал и не продал""...(да, евреев он не предавал) ======== Вот только помнить!!! бы надобно!..... как во время ГЕНСЕКпада, по указанию Андропова, Примаков, (и ещё один подполковник), "прорубили окно" в Израиль... (за спиной правительства и политбюро)... через который и хлынул в Россию, поток Моссада и ЦРУ... ИТОГ... 90-тые!... 93-ий... и ещё десятилетие вакханалии!... уничтожения РОССИИ и КОРЕННОГО народа России и РУССКИХ.