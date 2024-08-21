Участники чемпионата подтвердили высокие компетенции

Представители Свердловского регионального отделения СоюзМаш России успешно продемонстрировали профессиональные навыки в компетенции "электроника" на чемпионате рабочих и инженерных профессий Госкорпорации Ростех «Время первых».
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