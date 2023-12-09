Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей Сапожников
    Мигранты никогда ещё не приносили серьёзного вложения в экономику страны, если только на каком-то коротком периоде, т...Пусть русские раб...
  • Александр Денисов
    Да, самое страшное оружие уже начало работать против страны и чем дальше, тем больше. Выхода не видно.США пока не приме...
  • Галина Дьячина
    верно..зачем работать..если на пособия можно жить..там у них нищета..на 5 тысяч могут большие семьи прожить месяц..та...Пусть русские раб...

"Дистанция все дальше - теперь и не партнеры никакие мы", - немецкий министр обороны о России и ее соседях

"Дистанция все дальше - теперь и не партнеры никакие мы", - немецкий министр обороны о России и ее соседях

Politiki.net Старик Галилео Галилей говаривал: «И всё-таки она вертится!» — сегодня крылатой фразе министр обороны Германии Борис Писториус придал новый импульс, слегка перефразировав ее он объявил: ВПК России работает.

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