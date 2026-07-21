Театр абсурда
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Театр абсурда

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Минус 40 миллиардов: Пусть шмотки Prada по-прежнему поносит дьявол

Минус 40 миллиардов: Пусть шмотки Prada по-прежнему поносит дьявол

Минус 40 миллиардов: Пусть шмотки Prada по-прежнему поносит дьявол Многие европейские бренды мечтают вернуться в Россию, но пока обратный путь им заказан Дмитрий Родионов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Шатров Кирилл Озимко Люксовый бренд одежды Prada мечтает о большом и перспективном российском рынке, заявил президент GIM Unimpresa в России Витторио Торрембини.

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