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Царьград

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Володин отметил рост профессионализма и открытости в работе Госдумы

Володин отметил рост профессионализма и открытости в работе Госдумы

Вячеслав Володин заявил о значительном росте профессионализма и открытости работы комитетов Госдумы. На днях председатели комитетов представят отчеты о деятельности, подчеркивающие роль в повышении качества законодательных решений.

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