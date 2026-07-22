Володин отметил рост профессионализма и открытости в работе Госдумы

Вячеслав Володин заявил о значительном росте профессионализма и открытости работы комитетов Госдумы. На днях председатели комитетов представят отчеты о деятельности, подчеркивающие роль в повышении качества законодательных решений.
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