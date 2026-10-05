Знаки зодиака, которые не умеют говорить "нет"

Раки, Весы, Рыбы и Тельцы часто не способны отказывать окружающим. По ее словам, представители знака Рак не могут пройти мимо чужой беды.
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