Врач Соломатина: лекарства нежелательно и даже опасно запивать молоком и газировкой

Принимая лекарства, лучше всего запивать их чистой водой, предупреждает диетолог Елена Соломатина. Она объясняет, что чай, молоко, кофе и газированные напитки могут снижать эффективность препаратов и даже вызывать нежелательные реакции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии