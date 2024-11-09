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Врач Соломатина: лекарства нежелательно и даже опасно запивать молоком и газировкой

Врач Соломатина: лекарства нежелательно и даже опасно запивать молоком и газировкой

Принимая лекарства, лучше всего запивать их чистой водой, предупреждает диетолог Елена Соломатина. Она объясняет, что чай, молоко, кофе и газированные напитки могут снижать эффективность препаратов и даже вызывать нежелательные реакции.

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