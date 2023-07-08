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  • Вера смелых
    Это точно - что должна творить Душа, то надо хранить и беречь... Да уж, когда работаешь с детьми, да с теми, кто отзы..."Урсула не шмагла"
  • Виктор Луговой
    В сентябре вложился, заказал амбар под мастерню на даче, сейчас там много столярной работы, в основном пока мебельной..."Урсула не шмагла"
  • Вера смелых
    Забавно... Как и заказы ... ))))           Виктор,  чем Вы сейчас занимаетесь? Все тем же, или что-то изменили за эти..."Урсула не шмагла"

В Киеве начали записывать на «партизанские» курсы

В Киеве начали записывать на «партизанские» курсы

Власти столицы Украины начали запись гражданского населения для добровольного участия в учениях по подготовке к «национальному сопротивлению».

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Идея замечательная! Для тех, кому не по пути с кучкой трусливых побирушек бандер-овец, отличный повод получить оружие, обучиться правилам обращения с ним и перестрелять, наконец, всю эту отару во главе с гауляйтером зеленским. Просыпайся, Украина!
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9 час.
Валерий Корытов
Что есть хохол на территории занятой врагом? Это партизан! А два хохла? Это партизанский отряд с предателем.
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8 час.
Генрих
За один день??? Хохлопы в очередной раз сделали мне смешно.
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8 час.

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