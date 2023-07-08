В Киеве начали записывать на «партизанские» курсы

Валерий Фоменков Идея замечательная! Для тех, кому не по пути с кучкой трусливых побирушек бандер-овец, отличный повод получить оружие, обучиться правилам обращения с ним и перестрелять, наконец, всю эту отару во главе с гауляйтером зеленским. Просыпайся, Украина!

Валерий Корытов Что есть хохол на территории занятой врагом? Это партизан! А два хохла? Это партизанский отряд с предателем.