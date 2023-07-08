Власти столицы Украины начали запись гражданского населения для добровольного участия в учениях по подготовке к «национальному сопротивлению».
В Киеве начали записывать на «партизанские» курсы
Комментарии
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Валерий Фоменков
Идея замечательная! Для тех, кому не по пути с кучкой трусливых побирушек бандер-овец, отличный повод получить оружие, обучиться правилам обращения с ним и перестрелять, наконец, всю эту отару во главе с гауляйтером зеленским. Просыпайся, Украина!
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9 час.
Валерий Корытов
Что есть хохол на территории занятой врагом? Это партизан! А два хохла? Это партизанский отряд с предателем.
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8 час.
Генрих
За один день??? Хохлопы в очередной раз сделали мне смешно.
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8 час.
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