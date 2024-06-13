Мигрантов, избивших в Севастополе подростка, выдворят из России

В Севастополе установили участников нападения на подростка в детском парке. Как уже сообщал «Новый День», Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, около 8 часов вечера в Комсомольском парке.
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