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Спорт Уик-Энд

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Соболев рад, что не дали пенальти в пользу «Зенита» за фол на Глушенкове

Соболев рад, что не дали пенальти в пользу «Зенита» за фол на Глушенкове

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил в эфире «Матч ТВ», что рад неназначенному пенальти в матче 10‑го тура Альфа‑Банк РПЛ против «Краснодара».

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