Классические рок-треки прошедшей недели

Прошла еще одна неделя на "добром корабле рок-н-ролла", и капитан Джек Хатчинсон (Jack Hutchinson) будет в восторге от своего выступления в нашем последнем конкурсе "Песни недели", потому что он одержал победу, опередив великого Тони Айомми (Tony Iommi) и великого Слэша (Slash) с участием Майлза Кеннеди (Myles Kennedy) и The Conspirators.
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