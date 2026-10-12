Классические рок-треки прошедшей недели

Прошла еще одна неделя на "добром корабле рок-н-ролла", и капитан Джек Хатчинсон (Jack Hutchinson) будет в восторге от своего выступления в нашем последнем конкурсе "Песни недели", потому что он одержал победу, опередив великого Тони Айомми (Tony Iommi) и великого Слэша (Slash) с участием Майлза Кеннеди (Myles Kennedy) и The Conspirators.