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Главные враги Америки, вступившийся за Путина Блинкен и революционная ситуация в США

Главные враги Америки, вступившийся за Путина Блинкен и революционная ситуация в США

1. Американцы устали от России. Независимые СМИ старались, тут их упрекнуть нельзя, однако невозможно убедить среднего американца, что главная его проблема — региональный конфликт на другом конце глобуса, который вот уже больше года не поставляет журналистам горячих новостей.

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Комментарии
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Дарья Ли
Ну  &quot;рейтинг врагов&quot; говорит только о том, что за прошедший год вколотили СМИ в американкие головы. так же как в украинские было &quot;впаяна&quot;  мысль о ненависти к России всего за 7-10 лет обработки.
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22 час.
Антон Фоменко
Очень хочется увидеть эту революцию воочию.С Байденом это произойдет быстрее.ДА ЗДРАВСТВУЕТ БАЙДЕН!!
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21 час.
Natalija Osminina
Гражданская война в США может начаться даже ДО выборов, чтобы  провокациями привести к введению ЧП и отмене выборов. Как и на Украине- это же тень США. А когда тень знает свое место, и оригинал повторяет)))  Поэтому в унисон и на Украине начнется Гражданская война, правда в другом виде, в своем национальном варианте а-ля махновщина.
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19 час.

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