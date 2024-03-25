Дарья Ли Ну "рейтинг врагов" говорит только о том, что за прошедший год вколотили СМИ в американкие головы. так же как в украинские было "впаяна" мысль о ненависти к России всего за 7-10 лет обработки.

Антон Фоменко Очень хочется увидеть эту революцию воочию.С Байденом это произойдет быстрее.ДА ЗДРАВСТВУЕТ БАЙДЕН!!