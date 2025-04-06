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Вячеслав Гладков: "Белгород-Арена" восстановлена после обстрелов ВСУ

Вячеслав Гладков: "Белгород-Арена" восстановлена после обстрелов ВСУ

Вячеслав Гладков сообщил о полном восстановлении "Белгород-Арены", поврежденной во время обстрелов ВСУ.

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