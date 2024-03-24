Искусственный интеллект: международный контроль

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН единогласно проголосовала за принятие представленной Соединенными Штатами в соавторстве с более чем 100 странами резолюции, которая направлена на регулирование и обеспечение безопасности сферы искусственного интеллекта В ООН озаботились искусственным интеллектомчитайте на monocle.
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