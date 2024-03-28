Reuters: в Китае нашли новый способ привлечь деньги из‑за рубежа

РИАМО - 28 мар. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи заявил, что до конца текущего года Пекин откроет для иностранных инвесторов новые сектора экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии