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Reuters: в Китае нашли новый способ привлечь деньги из‑за рубежа

Reuters: в Китае нашли новый способ привлечь деньги из‑за рубежа

РИАМО - 28 мар. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи заявил, что до конца текущего года Пекин откроет для иностранных инвесторов новые сектора экономики.

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