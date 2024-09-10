Вице-президент АТОР Мурадян: застрявшие в Китае туристы могут потребовать жилье от перевозчика

Туристы, которые не могут вылететь из Китая из-за тайфуна «Яги», пожаловались на отсутствие жилья. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артур Мурадян.