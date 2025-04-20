Мастер-класс в средней школе №23.

В средней школе № 23 09 апреля 2025г. мастер производственного обучения Тарасенко Елена Анатольевна провела мастер-класс ´ Рисунки Айсингом´ с целью профориентационной работы и привлечение внимания учащихся к профессии кондитер .
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