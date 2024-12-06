Хакеры будут взламывать "умный дом". Аналитики перечислили главные IT-угрозы 2025 года

В "Лаборатории Касперского" рассказали о том, как будут действовать взломщики в ближайшем будущемСамыми интересными для хакеров в 2025 году будут устройства интернета вещей (IoT) и системы искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии