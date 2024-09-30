В Красноярском крае сети будут ремонтировать и менять планово

Жилищно­-коммунальному хозяйству региона необходима серьезная модернизация, но как далеко уже удалось продвинуться по непростому пути? Самые актуальные вопросы Об этом шел разговор на заседании профильной секции Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края.