Слово и дело

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Ведущая Регина Тодоренко призналась, что ведет себя как «душнила» на съемках

Ведущая Регина Тодоренко призналась, что ведет себя как «душнила» на съемках

Телеведущая Регина Тодоренко ответственно подходит к съемкам в различных проектах. И ее коллеги обратили внимание на черту артистки, которая их раздражает.

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