Происшествия

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Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрелов в ДНР, в результате которых погибли и пострадали мирные граждане

Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрелов в ДНР, в результате которых погибли и пострадали мирные граждане

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные жители.

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