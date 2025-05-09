Вся Россия поддерживает участников спецоперации и гордится ими — Путин

Участниками специальной военной операции гордится вся Россия, заявил президент РФ Владимир Путин 9 мая в приветственном слове на параде Победы, проходящем на Красной площади в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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