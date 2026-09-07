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Тульская область оказалась на 12-м месте по ситуации на рынке труда в 2025 году

Тульская область оказалась на 12-м месте по ситуации на рынке труда в 2025 году

В 2025 году Тульская область оказалась на 12-м месте по ситуации на рынке труда. Это на две позиции выше, чем в 2024 году.

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