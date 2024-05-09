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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский выиграл 5-й матч в плей-офф, отбив 14 из 15 бросков «Бостона»

Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 15 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (6:1, 1-1). Вратарь «Флориды» одержал 5-ю победу в текущем плей-офф, всего он провел 7 игр при 89,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,71.

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