Запад готовит вторжение в Белоруссию

Светлана Тихановская публично заявляет, что ее победу на выборах президента Беларуси украли Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: REUTERS/ Leonhard Foeger О возможности иностранного вторжения в Белоруссию власти республики говорят с 2020 года.
Светлана Тихановская публично заявляет, что ее победу на выборах президента Беларуси украли Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: REUTERS/ Leonhard Foeger О возможности иностранного вторжения в Белоруссию власти республики говорят с 2020 года.
Свежие комментарии