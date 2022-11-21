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Запад готовит вторжение в Белоруссию

Запад готовит вторжение в Белоруссию

Светлана Тихановская публично заявляет, что ее победу на выборах президента Беларуси украли Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: REUTERS/ Leonhard Foeger О возможности иностранного вторжения в Белоруссию власти республики говорят с 2020 года.

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